"Quest'anno credo ci siano ulteriori motivazioni per riuscire a fare della cucina italiana un simbolo di qualità di benessere di modo di stare insieme, che riesce a garantire qualità al resto del mondo e ovviamente lavoro e ricchezza. I numeri ci dicono che il sistema legato alla cucina italiana alle nostre produzioni garantisce quasi il 15% del prodotto interno lordo e quindi è un elemento di particolare forza che grazie alla nostra diplomazia, quella formale, si sta affermando sempre più come punto di riferimento anche in contesti difficili".

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenuto alla presentazione del'XI edizione del La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la prima dopo il riconoscimento Unesco come patrimonio culturale immateriale dell'umanità avvenuto nel dicembre 2025. L'evento, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è in programma fino al 22 novembre.

"Poi c'è una diplomazia parallela, la nostra ristorazione nel mondo - ha aggiunto il ministro - punto di distribuzione ma anche di conoscenza di quella che è la nostra cultura che passa anche per il cibo. Per tutelarla la prima cosa infatti è farla conoscere per distinguere i prodotti cosiddetti da Italian Sounding, da quelli originali; dobbiamo evitare che qualcuno tenti di inscatolare ciò che nulla ha a che fare con il nostro modello attento alla sicurezza alimentare alla qualità dei disciplinari di produzione al benessere".

