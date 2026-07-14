(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Nel triennio 2023-2025 il settore olivicolo-oleario ha potuto beneficiare di quasi 1,9 miliardi di euro. Lo ha ricordato il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida a margine della Cabina di Regia sui controlli nel corso della quale ha illustrato, presso il Masaf, le attività mirate per il comparto nazionale dell'olio.

In particolare, ha precisato, tra gli interventi più rilevanti ci sono le misure del Pnr e Pnc collegato che hanno contribuito con circa 500 milioni all'ammodernamento di oltre duemila imprese del comparto. Mentre 300 milioni di euro sono stanziati dal ColtivaItalia, in via di approvazione alla Camera, per mettere in atto il piano Olivicolo nazionale. Nel triennio poi sono stati resi disponibili i sostegni, l'intervento settoriale olivicolo e l'ecoschema 3 per un totale di 600 milioni di euro circa.

L'olio di oliva genera in Italia 2,3 miliardi di euro di ricavi, con oltre 1 milione di ettari dedicati. Nel settore, secondo dati forniti dal Masaf, sono attivie 619 mile imprese olivicole per un valore di produzione pari a oltre 2,3 miliardi di euro nel 2025. Nel 2025 la produzione di olio stimata è di 325mila tonnellate (+31%). I frantoi attivi sono 4.261. Gli italiani sono primi consumatori mondiali, secondi esportatori per valore e terzi per produzione. L'olio di oliva italiano annovera 42 certificazioni tra Dop e Igp. (ANSA).

