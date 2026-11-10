(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - L'innovazione e la ricerca, per essere ancora competitivi nel settore dei prodotti e delle macchine agricole, è "fondamentale: l'Italia deve essere un passo avanti agli altri sempre se vuole reggere sui mercati internazionali". Ma comunque "i dati ci sono di conforto: in molte nazioni in cui non eravamo presenti cresciamo in maniera molto importante, resistiamo bene anche sui mercati consolidati". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine dell'inaugurazione di Eima a BolognaFiere, sottolineando che "gli investimenti del nostro governo hanno registrato rispetto a quelli precedenti un aumento molto significativo e anche nell'ultima legge finanziaria investiamo 160 milioni sulla 4.0, per ridare slancio al settore". Il Coltiva Italia, conclude, con "1 miliardo e 150 milioni investiti nel mondo agricolo risulta l'investimento maggiore della storia repubblicana come piano aggiuntivo alla Pac". (ANSA).

