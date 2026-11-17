"Accolgo la notizia con un sorriso, perché le nostre produzioni si affermano e non è solamente il Prosecco che riesce in un mercato diciamo difficile con una concorrenza qualitativa molto elevata. La Francia, subito dopo di noi, è la nazione con la maggioranza delle indicazioni geografiche, che ha sempre saputo vendere meglio di noi negli ultimi anni e oggi non solo abbiamo recuperato questo tipo di gap ma ci stiamo affermando anche sul loro mercato in molti altri settori".

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine de La settimana della Cucina Italiana nel Mondo".

"Il Prosecco sta facendo numeri straordinari anche sfatando quella che era una crisi del sistema vitivinicolo - ha detto ancora il ministro - c'è una crisi che va affrontata con capacità di promozione con l'elemento qualitativo che prevale e che riesce a raccontarci e a mettere in condizione di avere un prodotto di qualità a un prezzo accessibile. Ed è forse anche la ragione per la quale in relazione a un prodotto di ottima qualità come lo champagne il Prosecco riesce ad affermarsi perché è più accessibile anche in termini di qualità-prezzo".

Quanto agli altri risultati raggiunti da altri prodotti, Lollobrigida ha ricordato i formaggi, "altra eccellenza francese che vede però l'Italia crescere sul loro mercato a due cifre ormai da diverso tempo, con prodotti come il mascarpone, la burrata, il parmigiano reggiano, il grana, il gorgonzola anche nei mercati internazionale".

