(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza, dagli ispettori dell'Icqrf e dalla Procura della Repubblica di Trento conferma l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e gli organi di controllo nel contrasto alle frodi agroalimentari. Un'attività fondamentale per tutelare i cittadini, garantire la correttezza del mercato e salvaguardare le imprese che operano nel rispetto delle regole". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida a commento dell''esito dell'operazione condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Trento e dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trento che ha consentito individuare condotte potenzialmente lesive della trasparenza commerciale e della corretta informazione dei cittadini, con possibili ripercussioni sulla reputazione delle produzioni vitivinicole del territorio. (ANSA).

