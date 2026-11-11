(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - "Riuscire ad efficientare il sistema distributivo abbatte i costi all'interno della filiera e riesce a far arrivare le merci in maniera più rapida e meno costosa per i produttori, quindi un sistema virtuoso. Per questo abbiamo investito risorse ingenti sul Caab di Bologna, ma non solo, su tutti i mercati strategici italiani per renderli un luogo nel quale i nostri produttori possono trovare la possibilità di vendere e vendere bene". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell'inaugurazione del Centro agroalimentare Bologna (Caab) nella veste rinnovata. Il nuovo sito è frutto di un investimento di 11 milioni, di cui 10 finanziati con il Pnrr.

"Abbiamo stanziato complessivamente circa 250 milioni di euro per i mercati agroalimentari - ha aggiunto Lollobrigida - con l'obiettivo di recuperare il ritardo infrastrutturale e rafforzare un comparto strategico per l'economia nazionale.

Vogliamo mercati più moderni, competitivi e funzionali, capaci di sostenere il lavoro delle imprese, valorizzare le produzioni italiane, tutelare i consumatori e generare crescita per la nazione". (ANSA).

