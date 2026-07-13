L'Italia prevede di co-finanziare gli aiuti agli agricoltori proposti dalla Commissione europea per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti legato alla guerra in Medio Oriente. "Stiamo attuando immediatamente le procedure attraverso il Mef per arrivare a una cifra tre volte superiore" rispetto a quanto proposto da Bruxelles per l'Italia in termini di aumento delle risorse della riserva di crisi Pac, ovvero circa45 milioni di euro.Lo ha detto il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio Agrifish.

Le misure Ue "prevedono un effetto leva" con la possibilità per gli Stati membri"di un co-finanziamento" fino al 200%, ha ricordato il ministro, rivendicando che il Paese è stato tra i primi a stanziare "fondi in favore degli agricoltori con un credito d'imposta del 30% che mettesse in condizione di avere una resilienza di un sistema che se vede pagare di più gli agricoltori, i consumatori e i cittadini'.

#IMCAP

"Cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili".