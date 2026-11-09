(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "L'abbandono delle campagne specie quelle che avevano minore redditività è stato molto forte bisogna garantire il reddito agli agricoltori e per farlo bisogna innovare, investire sulla ricerca, sulle regole e i controlli che mettono in condizioni i nostri imprenditori agricoli, che hanno dei costi di produzione più alta, di non dover soccombere rispetto a importazioni da paesi terzi che non rispettano le stesse regole che hanno i nostri imprenditori." Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a UnoMattina, intervistato da Massimiliano Ossini, riguardo alle misure previste dal ColtivaItalia.

"L'80% dei fondi andranno al Sud", ha precisato, aggiungendo: "Rispetto a una grande crisi che negli ultimi trent'anni ha colpito l'agricoltura, oltre il 30% delle aziende agricole sono state chiuse in Europa, in Italia in alcune zone del Sud abbiamo superato il 40%. In questi anni abbiamo invertito la tendenza, ma non è sufficiente". (ANSA).

