(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Il presidente del Consiglio ha annunciato le misure per gli agricoltori e pescatori contenuti nella legge di Bilancio, ma ce n'è una che è davvero storica.

Nel 1972, l'anno in cui sono nato, veniva approvata la Cisoa, la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli. Permette di avere fino all'80% di retribuzione fino a 90 giorni in caso in cui la categoria viene colpita da calamità o da altri eventi che gli impediscono di portare avanti la propria attività. Per i pescatori invece non c'era. Noi, dopo anni di battaglie delle associazioni, abbiamo garantito agli uomini e alle donne del mare di avere questo tipo di sostegno al reddito. Un risultato storico davvero storico di cui andiamo fieri. Un altro impegno mantenuto che, con il Governo Meloni, oggi diventa realtà". Lo dice in un video su Instagram e su Facebook il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. (ANSA).

