(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - "Ho letto una dichiarazione, poi riportata come notizia, ma in questo momento i russi ne stanno facendo di cose sbagliate. Per cui se ne volessero aggiungere una sarebbe questa, ma per i loro cittadini soprattutto. La pizza è un alimento sano ma a parte questo non è che fanno un danno particolare perché immagino che il 99% delle pizze prodotte e distribuite in Russia le facciano in Russia".

Così il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine dell'inaugurazione di Eima International a Bologna, organizzata da FederUnacoma, rispondendo a una domanda sulla proposta di eliminare la pizza dalle mense scolastiche in Russia, sostenuta dalla consigliera presidenziale Elena Yampolskaya. (ANSA).

