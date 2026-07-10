(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Sulla valorizzazione della corretta alimentazione e della Dieta Mediterranea, "bisogna lavorare insieme alla grande distribuzione e alla catena di produzione affinché le persone si orientino verso la qualità dei cibi e abbiano la qualità a prezzi accessibili, in modo da garantire il benessere sia dei cittadini che delle nostre imprese. Va fatto anche un lavoro di educazione nelle scuole e bisogna intervenire nelle mense. Il cibo che si dà ai nostri giovani, ma anche quello che si dà ai nostri lavoratori, si deve basare sull'elemento qualitativo. Il prezzo è un elemento importante, ma non si pesa la qualità".

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, all'evento di presentazione dell'iniziativa Campagna amica per la salute al Policlinico Gemelli di Roma.

Per Lollobrigida bisogna intervenire "anche negli istituti sanitari e con lavorare con i medici di famiglia, che devono saper insegnare ai cittadini a distinguere gli alimenti che fanno bene da quello che fanno meno bene. Prima l'educazione avveniva quasi tutta nella famiglia, specie quella alimentare.

Oggi è diverso e quindi bisogna supplire". (ANSA).

