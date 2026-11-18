"È sempre un piacere entrare nelle scuole all'interno di un percorso formativo dedicato al vivere bene a partire da una sana alimentazione basata su frutta e verdura". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, a margine del lancio dell'edizione 2026/2027 del programma "Frutta e Verdura nelle Scuole" presso l'istituto comprensivo romano delle Alzavole. con 130 alunni della scuola primaria.

"L'obiettivo - ha precisato Lollobrigida - è anche responsabilizzare i più giovani, facendo conoscere l'intera filiera che porta questi prodotti nei punti vendita, devono comprendere che il cibo non nasce sugli scaffali ma grazie all'impegno dei nostri agricoltori, autentici custodi della terra che lavorano con fatica per produrlo. Responsabilizzarli significa dunque renderli consapevoli di quanto questo consumo sia fondamentale non soltanto per il loro benessere individuale, ma anche per la tutela del pianeta".

E ha aggiunto "portiamo avanti questo progetto allineando finalmente la distribuzione dei prodotti alla loro reale stagionalità. Negli anni passati, a causa di vincoli burocratici, si concentravano in soli 2 mesi tutti i prodotti destinati a 1 anno intero, generando una pessima esperienza che portava allo spreco di tonnellate di frutta nelle scuole. Oggi, invece, le attività prendono avvio a novembre e accompagnano gli studenti fino al termine dell'anno scolastico, offrendo ogni mese un'esperienza concreta sul piano della comunicazione e su quello della conoscenza dei frutti di stagione, affinché comprendano perché sia preferibile consumare prodotti stagionali rispetto a quelli importati o conservati troppo a lungo".

Conoscenza e non solo. "Accanto a una corretta distribuzione dei consumi - ha aggiunto il ministro - promuoviamo la conoscenza pratica della coltivazione: in questa occasione, ad esempio, è stato illustrato come realizzare un piccolo campo da portare a casa, dando a ciascun alunno la possibilità di seminare lattuga e spinacio per osservarne la crescita dal seme attraverso il proprio lavoro".

