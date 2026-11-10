(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - "Qualcuno diceva che per ColtivaItalia chissà quando inizieranno a spendere. La settimana prossima partiremo con i primi 30 milioni sul settore cerealicolo perché è un settore che è entrato in difficoltà e ha avuto delle criticità particolari quest'anno". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, durante l'inaugurazione di Eima a BolognaFiere, parlando della misura di sostegno al mondo agricolo portata avanti dal governo. "Poi - ha aggiunto - speriamo che le criticità non ci siano più" e che "i fondi immessi in questo provvedimento possano servire invece a rafforzare alcuni settori che hanno grande possibilità di espansione sui mercati e che non hanno una produzione sufficiente nella nostra nazione per compensare le richieste".

Parlando del "valore aggiunto" del Paese, Lollobrigida ha detto che "l'Italia dal 2024 è la prima nazione europea per valore aggiunto nell'agroalimentare capace di superare colossi come la Francia e la Germania, dato confermato nel 2025, e un dato che si allinea perfettamente con gli straordinari risultati del nostro export, della capacità in una fase congiunturale così complessa di consolidare i mercati e di aprirne di nuovi". Oggi nell'export dell'agroalimentare, ha concluso, "tocchiamo i 72,6 miliardi ma i risultati, anche negli altri ambiti, segnano quasi ovunque dei dati positivi, compensando le flessioni di mercati in cui segnano quasi ovunque dei dati positivi, compensando le flessioni di mercati in cui già eravamo presenti con risultati eccezionali nei nuovi mercati che abbiamo saputo aprire in questi anni". (ANSA).

