"L'Italia, negli ultimi quattro anni, ha ripreso il ruolo che merita in Europa, punto di riferimento sulla strategia di produzione agricola e sulla difesa del settore". E "sulla Politica agricola comune non accetteremo tagli". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo durante il Festival dell'economia sociale in corso a Forlì, sottolineando che l'Emilia-Romagna "è la regione dell'economia sociale per eccellenza".

Parlando della Pac, il ministro ha ricordato che "ci sono stati nel tempo tagli che hanno fatto passare il bilancio europeo dal 50% e oltre per la politica agricola al 23% del bilancio complessivo. A luglio dello scorso anno, hanno provato a tagliare un ulteriore 22%". L'Italia, ha proseguito, "ha posto il veto: e non solo siamo riusciti a recuperare i 9 miliardi che ci erano stati tolti, ma ne abbiamo aggiunto un altro già nella trattativa, oltre alla regola del cofinanziamento nazionale che ci permetterà di avere un ulteriore miliardo in più".

"L'Italia si è ripresa il suo ruolo in Europa", ha affermato in conclusione Lollobrigida: "In questi quattro anni ci siamo ripresi il ruolo che l'Italia merita. Una nazione forte, la seconda economia manifatturiera, la seconda economia agricola per produzione ma la prima per valore aggiunto dal 2024".