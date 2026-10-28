(ANSA) - TORINO, 28 OTT - "La valorizzazione delle risorse forestali nazionali è una leva fondamentale per sostenere la crescita economica, rafforzare le filiere produttive e promuovere una gestione sostenibile del territorio". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, in occasione dell'evento 'Il pioppo italiano tra cambiamento climatico, bioeconomia e innovazione' che si è tenuto al Crea di Casale Monferrato, storico polo nazionale della ricerca sulla pioppicoltura.

"Il governo - sottolinea Lollobrigida - è impegnato a valorizzare la pioppicoltura attraverso l'attuazione della strategia forestale nazionale, il sostegno alla ricerca e agli investimenti e la promozione di produzioni legnose nazionali, riducendo la dipendenza dall'estero".

"E' un impegno concreto - spiega - per rafforzare il Made in Italy, tutelare i territori rurali e garantire uno sviluppo economico e ambientale della filiera".

L'industria italiana richiede ogni anno oltre 2 milioni di metri cubi di legno di pioppo, ma la disponibilità nazionale resta sotto il milione. Tale divario rende la filiera ancora fortemente dipendente dall'estero. (ANSA).

