(ANSA) - BENEVENTO, 09 NOV - 'Mangiare Campano', la manifestazione itinerante che negli anni scorsi ha toccato Caserta, Napoli, Pozzuoli, Castellammare di Stabia e Bacoli, quest'anno approda a Benevento. Mercoledì 11 novembre, alle ore 11, il Teatro De La Salle - Palazzo De Simone ospita la sesta edizione della kermesse. Dedicato alla colazione, dolce e salata, declinata in molti modi diversi grazie a partecipanti da tutta Italia, l'evento è organizzato dall'ente di formazione Dolce & Salato di Maddaloni, guidato dallo chef Giuseppe Daddio, fondatore e direttore dei corsi, e dal maestro pasticciere e accademico Aniello di Caprio, docente della scuola e titolare della Pasticceria Lombardi. A fare gli onori di casa sarà il sindaco Clemente Mastella.

Il convegno d'apertura, moderato dal giornalista Claudio Coluzzi, responsabile per Benevento de Il Mattino, affronterà la biodiversità campana nel comparto agroalimentare, l'importanza della prima colazione, l'uso degli zuccheri alternativi, la valorizzazione del made in Campania e l'impatto economico della prima colazione a beneficio dei piccoli produttori e del territorio. (ANSA).

