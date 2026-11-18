(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - "Nella manovra ci sono tanti elementi che avevamo chiesto al Governo e che trovano forma e sostanza nella presentazione della Legge di bilancio.

Sicuramente la parte dedicata agli investimenti in tecnologia, l'Agricoltura 4.0, che dopo alcuni anni torna ad essere finanziata. Poi c'è tutto il tema della stabilizzazione, ovviamente, degli incentivi fiscali che abbiamo sempre ovviamente ottenuto da parte del Governo. E ovviamente questo gesto di attenzione" è importante, "ancor di più in un momento in cui non dobbiamo scaricare a terra l'aumento dei costi, che già oggi è molto forte a causa dei costi dell'energia, dei fertilizzanti, e rischia di far esplodere l'inflazione alimentare".

Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti a margine della presentazione, oggi a Firenze, del Manifesto dell'agricoltura del futuro.

"Poi c'è il tema della stabilizzazione, ovviamente, degli incentivi sul gasolio - ha aggiunto -. Veniamo da manifestazioni di piazza, proteste varie, quindi il tema del gasolio è un tema estremamente sensibile.

Ci sono dei temi che avevamo chiesto sull'aspetto contrattualistico, e soprattutto sulle opportunità nel tema nel campo del lavoro, che sono stati accolti". "Quindi direi, in generale, una buona legge di bilancio - ha osservato ancora -.Poi, come sempre, nel dibattito parlamentare auspichiamo che le risorse possano aumentare e che, al netto di quello che è il 'Coltiva Italia', che ovviamente destina delle risorse importanti, si possa inserire all'interno della legge di bilancio un qualche cosa in più per quei settori che non rientrano nel "Coltiva Italia", in particolar modo il settore ovicaprino e il settore della quarta gamma, ossia le insalate pronte". (ANSA).

