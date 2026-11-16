(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Nel biologico l'Italia, come in tanti altri settori dell'agricoltura e dell'agroalimentare, ha numeri assolutamente importanti e positivi. Abbiamo circa il 20% di superficie agricola utile dedicata al biologico, quindi siamo già molto vicini al 25% previsto come obiettivo europeo per il 2030. Questi sono dei mesi importanti perché si ragiona sul nuovo piano di azione nazionale del settore biologico che si intreccia con la nuova politica agricola comune 2028-2034". Lo ha detto Sergio Marchi, direttore generale di Ismea a margine del convegno "L'attuazione del PANBio 2024-2026".

"È un settore che esprime - ha aggiunto - tantissimo e come Ismea noi facciamo monitoraggio costante insieme al ministero dell'Agricoltura per costruire una banca dati sempre più numerosa e sempre più qualificata che consenta agli stakeholder, agli imprenditori, alle associazioni rappresentative del settore e ai decisori politici di poter compiere in maniera oculata le proprie scelte. Va detto che questa mattina abbiamo presentato anche alcuni dati, secondo me molto significativi, relativi al Pnrr, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui Ismea è soggetto attuatore per il quinto bando dei contratti di filiera.

Anche qui emergono dati assolutamente significativi. Abbiamo su circa 4 miliardi di investimenti, 878 milioni sul settore biologico, 65 contratti sui 211 contrattualizzati al 30 giugno 2026. Oltre l'80% di questi interventi è concentrato nel Mezzogiorno, quindi una risposta importantissima anche in termini di coesione territoriale e il 25% delle imprese bio sono condotte da giovani under 41. Quindi un dato che è circa tre volte quello della media nazionale. Un effetto leva di 1 miliardo e 400 milioni. (ANSA).

