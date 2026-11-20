"Sono ovviamente molto grato a tutte le istituzioni che stanno facendo questo lavoro, al governo che ha iniziato questo lavoro e mi sembra un bel lavoro di squadra, di tutto il Paese. Vediamo, è una strada ambiziosa, difficile, ma non impossibile, proviamo". Lo ha detto Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao e candidato per l'Italia per il ruolo di direttore generale, a margine della XII Conferenza Med - Dialoghi mediterranei.

Affrontando il tema della sicurezza alimentare ha evidenziato che "viviamo, da tempo, una situazione molto complicata e vediamo gli impatti di questa fase di policrisi: c'è la combinazione tra gli effetti delle guerre, la crisi climatica, le crisi economico-sociali e l'impatto di queste tre grandi crisi precipita proprio sulla tenuta della sicurezza alimentare in tante realtà, non solo nei Paesi più fragili, e il Mediterraneo allargato è l'epicentro di questa fase di policrisi".

Per Martina "la pace è prerequisito fondamentale per la lotta alla fame perché dove ci sono guerre c'è la distruzione della sicurezza alimentare, senza un contesto di pace è difficile garantire cibo sufficiente per tutti e lo vediamo chiaramente nei teatri di guerra, nei Paesi che da anni stanno vivendo conflitti interni devastanti".

