(ANSA) - BERLINO, 16 LUG - Il servizio di trasporto statunitense Uber acquisisce il servizio tedesco di consegna di cibo a domicilio Delivery Hero per una cifra miliardaria.

L'azienda berlinese ha confermato la fusione con il gruppo statunitense. Secondo quanto riferito, Uber offre 41,50 euro per ogni azione di Delivery Hero. L'azienda viene così valutata complessivamente a poco meno di 13 miliardi di euro.

Nikla Oestberg, cofondatrice e Ceo di Delivery Hero, ha dichiarato: "La piattaforma globale di mobilità e consegne di Uber e il nostro comune impegno verso l'innovazione rendono questa partnership ideale per consolidare i punti di forza di Delivery Hero nella consegna locale di cibo e nel quick commerce, e per portare avanti la nostra strategia "Everyday App" a beneficio dei nostri clienti". (ANSA).

