Cambiano le mense scolastiche italiane: aumentano i legumi, cresce la biodiversità alimentare e si consolida la presenza di prodotti biologici. Restano ancora troppi i piatti pronti. È quanto emerge dall'11/a indagine di Foodinsider sui menu scolastici italiani, presentata oggi presso la Sala stampa della Camera dei Deputati.

L'indagine ha analizzato 64 servizi di ristorazione scolastica in 63 Comuni, per un totale di circa 450.000 pasti al giorno nelle scuole primarie, corrispondenti al 45% del volume nazionale stimato per questo segmento. I risultati registrano nella fascia "Eccellente" quattro menu: Parma (243 punti), Cremona (237), Fano e Jesi (220 a pari merito). Seguono Ancona (206), Sesto Fiorentino e Udine-Cirfood (205), Lecce (202), Udine-Camst (191) e Rimini (184), tutti nella fascia "Molto buono".

Gli analisti sottolineano che il confronto con i dati del 2020 mostra alcuni segnali positivi: i menu con almeno quattro cereali diversi al mese passano dal 40,4% al 64,1%, i menu che propongono legumi come secondo piatto almeno tre volte al mese crescono dal 7,7% al 31,3%; l'82,8% dei menu include almeno 14 referenze biologiche alla settimana, contro il 55,8% del 2020.

Con la ricerca emerge che accanto ai miglioramenti si registrano criticità persistenti: il 73,4% dei menu prevede almeno un prodotto processato o prelavorato, mentre l'offerta di pesce rimane concentrata soprattutto su merluzzo e platessa, spesso proposti sotto forma di preparazioni panate o già formate. Arretrano inoltre i cereali integrali biologici, presenti nel 18,8% dei menu rispetto al 33,9% del 2023. Resta critica anche la gestione degli sprechi: il 26,6% dei servizi dichiara di non effettuare mai il monitoraggio, nonostante le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi (Cam).

