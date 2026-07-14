(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 14 LUG - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha accolto con favore il recupero della quota di esportazione dello zucchero verso gli Stati Uniti.

"È un'ottima notizia", ha sottolineato, ricordando che la misura andrà a beneficio di oltre 500.000 famiglie che fanno parte della filiera produttiva. Tra il 2022 e il 2026, ha spiegato, l'export verso gli Usa era diminuito a un quinto, lasciando ingenti quantità di invenduto: "C'era molta produzione e non c'era chi comprasse il prodotto", un fattore che ha provocato il conseguente crollo dei prezzi per i produttori.

Dopo aver elogiato l'intenso lavoro diplomatico svolto dall'ex ministro dell'Agricoltura Julio Berdegué per risolvere la situazione, Sheinbaum ha annunciato che il governo guarda ora anche al mercato interno: si valuta l'impiego dei derivati per produrre etanolo e si punta a far sostituire il fruttosio con lo zucchero di canna nell'industria nazionale delle bevande, per limitare i danni alla salute. (ANSA).

