"L'andamento del mercato del miele, con vendite stabili intorno alle 15mila tonnellate nella grande distribuzione, è una lettura legittima dal punto di vista dell'industria del confezionamento, ma non può essere condivisa da chi il miele lo produce a costi sostenuti, fronteggiando importazioni cresciute in un anno del 18,2%, passate dalle 22.208 tonnellate del 2024 alle 26.244 del 2025".

Lo afferma Riccardo Terriaca, segretario generale di Miele in Cooperativa, che in merito ai dati diffusi da Unione Italiana Food parla di un vero e proprio paradosso: "È vero che la produzione nazionale non soddisfa il fabbisogno interno - sottolinea - ma migliaia di apicoltori hanno comunque difficoltà a vendere il proprio prodotto".

Riguardo alla contrazione delle importazioni segnalata da Unione Italiana Food per il 2026, il rappresentante degli apicoltori richiama i dati del report della Commissione europea (Honey Market Overview - Dg Agri), secondo cui nei primi nove mesi del 2025 il miele importato nell'Ue da Paesi terzi è costato in media 1,81 euro al chilogrammo, a fronte di un costo di produzione medio europeo di 5,40 euro che in Italia raggiunge i 6,30 euro.

Secondo Terriaca, il nodo principale risiede "nei meccanismi di formazione dei prezzi, fortemente condizionati dalle offerte più convenienti disponibili sul mercato internazionale". Un divario enorme, aggravato dall'assenza di un'effettiva reciprocità sulle condizioni produttive, sulle regole e sui controlli, che espone gli apicoltori europei a forme di concorrenza sleale. "Il risultato - conclude il segretario generale - è che il miele italiano resta invenduto nei magazzini delle aziende apistiche, mentre il mercato continua ad assorbire prodotto d'importazione. E quando il miele nazionale trova collocazione, troppo spesso viene remunerato sulla base di quotazioni schiacciate dai prezzi esteri, insufficienti a coprire i costi di produzione sostenuti dalle imprese nazionali".

