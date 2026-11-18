(ANSA) - AOSTA, 18 NOV - Sono 41 i produttori partecipanti all'edizione 2026 del Modon d'Or, il concorso dedicato alle migliori forme di Fontina Dop d'alpeggio della Valle d'Aosta. La manifestazione, giunta alle fasi conclusive, assegnerà cinque premi da 1.500 euro ciascuno e, per la prima volta, cinque riconoscimenti speciali dedicati alle persone e alle storie degli alpeggi valdostani.

Le forme in concorso, prodotte nel luglio scorso, sono state esaminate da una giuria tecnica che ha selezionato le dieci migliori. Queste saranno sottoposte a ulteriori degustazioni da parte della giuria degli operatori del territorio e della giuria di eccellenza, il cui giudizio complessivo determinerà i cinque vincitori.

La degustazione della giuria di eccellenza è in programma venerdì 27 novembre all'Institut Agricole Régional di Aosta, mentre la cerimonia di premiazione si terrà sabato 28 novembre, alle 11, al MegaMuseo di Aosta.

Tra le novità dell'edizione 2026 figurano cinque riconoscimenti speciali: il Fidélité Modon d'Or, destinato al produttore con il maggior numero di partecipazioni al concorso; il Gardiens de la montagne, per gli alpeggi con maggiori difficoltà di accessibilità; il Jeune femme d'alpages, dedicato alla più giovane titolare o socia di un alpeggio; il Baptême Modon d'Or, per chi partecipa per la prima volta; e il Générations d'alpage, per valorizzare la continuità delle tradizioni familiari.

"Con questa novità abbiamo voluto ampliare il significato del concorso, riconoscendo che dietro ogni forma di Fontina c'è molto più di un prodotto di qualità: ci sono persone e percorsi di vita che meritano di essere raccontati e valorizzati", sottolinea l'assessora regionale all'Agricoltura, Speranza Girod. (ANSA).

