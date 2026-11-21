(ANSA) - AOSTA, 21 NOV - Sono stati individuati i nomi dei dieci finalisti che hanno superato la prima fase di selezione del Concorso Modon d'Or 2026.

La selezione è avvenuta al termine delle sedute di assaggio delle 41 forme di Fontina Dop Alpeggio partecipanti, effettuate dalla giuria tecnica, composta da esperti del settore lattiero-caseario. Le dieci forme di Fontina Dop Alpeggio finaliste saranno ora sottoposte a una nuova degustazione da parte della giuria degli operatori del territorio, e della giuria di eccellenza. I punteggi assegnati dalle due Giurie determineranno le cinque di Fontina Dop Alpeggio vincitrici del Modon d'Or 2026.

"Le forme di Fontina Dop Alpeggio - commenta l'assessora all'Agricoltura, Speranza Girod - presentate al Concorso, nonostante una stagione particolarmente difficile, segnata dalla siccità, hanno mantenuto un buon livello qualitativo. Questo testimonia la professionalità, la competenza e la flessibilità con cui allevatori e casari portano avanti il proprio lavoro, anche in condizioni complesse".

I dieci finalisti sono Giulio Martino Borbey (Alpeggio Leytanaz, Saint-Nicolas), Marco Chentre (Alpeggio Porchere, Ollomont), Remo Dalbard (Alpeggio Met, Sarre), Emilio Donnet (Alpeggio Les Pierres Blanches, La Salle), La Comba Società Semplice Agricola (Alpeggio Boregne, Arvier), Meccheri & Malcuit Di Meccheri Stefano & Malcuit (Alpeggio Comboé, Charvensod), Società Agricola Famiglia Abram (Alpeggio Les Crêtes, Ollomont), Società Agricola Frères Diemoz (Alpeggio La Baou, Saint-Rhémy-en-Bosses), Società Agricola Jordaney (Alpeggio Grand Chamin, Bionaz), Attilio Yeuilla (Alpeggio Maisonettes, Avise).

Dai primi giorni di dicembre, le forme di Fontina Dop Alpeggio vincitrici del Modon d'Or 2026 potranno essere acquistate e degustate presso gli esercizi commerciali, gli alberghi e i ristoranti della regione aderenti all'iniziativa.

Saranno inoltre disponibili attraverso alcuni siti di commercio elettronico, consultabili sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta. (ANSA).

