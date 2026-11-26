Marcia unito a Bruxelles il mondo agricolo europeo in concomitanza con la riunione straordinaria del Consiglio sul nuovo bilancio dell'Ue. Una mobilitazione partecipata dall'Italia con ampie delegazioni di Coldiretti, Cia-Agricoltori Italiani e Confagricoltura. Centinaia di agricoltori pronti a difendere dai taglia ol bilancio della Pac, essendo strategica per la sovranità alimentare e il reddito delle imprese.

Tra le altre rivendicazioni al centro della manifestazione spiccano il no allo spostamento di risorse verso il riarmo, a scapito di agricoltura, sicurezza alimentare e pace, e la richiesta di maggiori tutele per i redditi agricoli, messi a dura prova dall'aumento dei costi produttivi, dalle crisi climatiche e geopolitiche, dalle distorsioni di mercato e dagli oneri burocratici.

"Gli agricoltori europei coltivano la pace, non la guerra", "Giù le mani dalla Pac", "No al riarmo, il cibo è la vera difesa", "L'agricoltura deve essere uno strumento di sicurezza e pace" sono alcuni degli slogan della mobilitazione, alla quale partecipa il presidente nazionale Ettore Prandini. "Siamo nuovamente a Bruxelles per avere certezze legali sul futuro della Pac e il lavoro dei nostri agricoltori nel prossimo bilancio Ue 2028-2034 - ha detto Prandini - le risorse sono fondamentali: grazie al lavoro fatto con le istituzioni italiane abbiamo recuperato più di 93 miliardi, ma nel futuro fondo di competitività l'agricoltura è pressoché esclusa e, invece, ne deve essere assolutamente protagonista".

"La nostra battaglia continua, non faremo un passo indietro: il futuro dell'agricoltura non si taglia, si difende e su questo non siamo disposti a trattare", fa sapere Cristiano Fini, presidente di Cia che, dopo due settimane di presidi davanti a Montecitorio, spIega "siamo qui per ribadire che non accetteremo un'Europa che volta le spalle ai suoi agricoltori.

La Pac ha bisogno di più fondi, non di tagli". Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e del Copa è convinto che "la Pac debba rimanere uno strumento comunitario, da gestire con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni degli agricoltori, saldamente ancorata alle esigenze concrete del settore. Siamo tornati in piazza con tutti gli agricoltori europei dopo un anno e se serve ci torneremo ancora- aggiunge - non possiamo accettare l'attuale proposta sul tavolo che prevede tagli al budget per l'agricoltura europea di oltre il 20% e la rinazionalizzazione della Pac".

