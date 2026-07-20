- Conto alla rovescia per la nuova edizione di Calici di Stelle, iniziativa del Movimento Turismo del Vino (Mtv) e in programma dal 24 luglio al 16 agosto in tutta Italia. L'evento, organizzato con degustazioni e percorsi sensoriali nelle piazze, nei borghi e nei luoghi di ogni regione all'insegna dei paesaggi vitivinicoli, invita a riscoprire il vino come momento di incontro e condivisione attraverso il consumo responsabile. Filo conduttore dell'edizione 2026 è il messaggio: "Brinda alla Vita!".



L'iniziativa ha avuto la sua anteprima l'8 luglio con "Aspettando Calici di Stelle", serata ospitata dalla cantina Mtv Villa Gianna in collaborazione con Wine in Moderation e promossa insieme alla Fondazione Domenico Cirillo. L'anteprima ha visto insieme giovani e famiglie per conoscere e raccontare il mondo del vino attraverso degustazioni, giochi sensoriali, incontri tra generazioni e iniziative dedicate alla sicurezza stradale.

"L'evento di apertura - commenta Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino - ha anticipato i valori che accompagneranno tutto il corso della manifestazione estiva, ovvero l'educazione al consumo, il dialogo tra generazioni, la sicurezza stradale come responsabilità condivisa e la valorizzazione di uno stile di vita fondato sul rispetto e sulla misura. I produttori sono ora pronti a offrire esperienze inclusive dove il vino diventa occasione di incontro, sia in cantina ma anche nelle migliori località del proprio territorio, coinvolgendo tutta la famiglia in quel passaggio di conoscenze che i più grandi trasmettono ai più giovani, raccontando il valore del vino come patrimonio di territori e tradizioni da custodire e tramandare". (ANSA).

