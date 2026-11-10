(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Nasce in Perù il "Dolce León XIV", dessert celebrativo a base di cacao autoctono che unisce la devozione nazionale alla valorizzazione dell'agroalimentare d'eccellenza. Il debutto del dolce dedicato al pontefice è comunicato in occasione del viaggio aspostolico di papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù e con Eurochocolate, manifestazione in programma a Perugia da 13 al 22 novembre dove sarà presente il Perù per la prima volta. La presenza a Perugia del Perù "avviene - informa una nota di Eurochocolate - nel momento di massima espansione commerciale per il comparto peruviano: sul mercato europeo il Perù è forte di un record storico di esportazioni pari a 1,619 miliardi di dollari (registrando un balzo del +26% nell'ultimo anno) e con un volume spedito oltreoceano che supera le 178.000 tonnellate. Il Paese è consolidato come il secondo esportatore di cacao in grani dell'America Latina e il sesto a livello globale". "Il Perù detiene inoltre - è sottolineato - detiene la leadership assoluta come primo produttore al mondo di cacao biologico (organic cocoa) per quota di mercato, un segmento a altissimo valore aggiunto che trova in Europa i consumatori più attenti".

Eurochocolate informa che per il viaggio apostolico nelle caffetterie della capitale Lima è scoppiata la tendenza di accogliere il Santo Padre servendo cappuccini decorati con il suo volto stilizzato, realizzati con polvere di puro cacao amazzonico. "La presenza del Perù - dichiara l'ambasciatore del Perù in Italia S.E. Manuel José Antonio Cacho-Sousa Velásquez - a Eurochocolate, proprio nei giorni in cui accogliamo papa Leone XIV nella nostra terra, mostra al mondo la nostra doppia anima. I nostri 1,6 miliardi di dollari di export non sono solo un dato freddo, ma rappresentano il riscatto di oltre centomila famiglie di agricoltori. Il cacao è il nostro ambasciatore di sostenibilità, biodiversità e sviluppo economico equo". (ANSA).

