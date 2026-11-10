(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Torna il diritto alla doggy bag. La norma, inserita in una prima bozza del ddl concorrenza, è poi saltata al momento dell'approvazione del provvedimento, ma viene ora riproposta come emendamento della Lega. "Il consumatore - si legge nella modifica avanzata da Andreuzza, Di Mattina e Toccalini - ha diritto di trattenere per l'asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati. Gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande agevolano l'esercizio di tale diritto secondo modalità compatibili con l'organizzazione aziendale e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza igienicosanitaria". Si tratta di un'iniziativa, recita l'emendamento, che ha come obiettivo la riduzione dello spreco alimentare. (ANSA).

