(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Oltre sette imprese su dieci utilizzano prodotti bio nella ristorazione collettiva sia commerciale che non commerciale: è quanto emerso oggi a Roma con la diffusione di tre indagini dedicate alla diffusione del biologico nella ristorazione collettiva e commerciale. I risultati sono stati diffusi nell'ambito del convegno "L'attuazione del PANBio 2024-2026".

Gli studi di mercato, illustrati da Fabio del Bravo, dirigente della direzione Filiere e Analisi dei Mercati, registra che "la diffusione del biologico incontra tuttavia alcuni ostacoli, soprattutto sul fronte degli approvvigionamenti: nella ristorazione collettiva il 74,1% delle imprese segnala difficoltà nel reperimento delle materie prime biologiche e il 53,2% rileva costi superiori di oltre il 30% rispetto ai prodotti convenzionali". "Il 70% degli operatori considera inoltre troppo stringenti i Criteri Ambientali Minimi (Cam).

Nella ristorazione commerciale, invece, il principale freno è rappresentato dal prezzo, poiché l'impiego di materie prime biologiche comporta un aumento medio dello scontrino di circa l'11%. (ANSA).

