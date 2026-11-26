(ANSA) - MANTOVA, 26 NOV - Investimento da circa 560 milioni di euro e 300 nuove assunzioni per il nuovo hub integrato che il gruppo Nestlé realizzerà nell'area di Valdaro, a Mantova. Il progetto, presentato oggi al Teatro Bibiena, prevede uno stabilimento produttivo Nestlé Purina dedicato agli alimenti umidi per animali domestici e un polo logistico a servizio di diversi marchi del gruppo.

L'insediamento si estenderà su una superficie complessiva di 240mila metri quadrati e offrirà nuove opportunità occupazionali soprattutto per profili tecnici e specializzati. L'avvio dei lavori è previsto all'inizio del 2027.

"Un passaggio significativo nel percorso di sviluppo di Nestlé in Italia", sottolinea Marco Travaglia, amministratore delegato e presidente del gruppo in Italia. Soddisfazione anche da parte del sindaco, Andrea Murari, secondo cui l'investimento conferma la capacità attrattiva del polo di Valdaro per le imprese e le ricadute positive sul territorio in termini di lavoro e sviluppo economico. (ANSA).

