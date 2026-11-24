L'Eurocamera dà il suo via libera definitivo ai nuovi standard di etichettatura per i prodotti derivanti da agricoltura biologica. Tra le novità, una restrizione all'utilizzo del logo Ue per i prodotti importati da Paesi terzi e esenzioni dalla procedure di certificazione biologica per le piccole imprese. L'accordo con il Consiglio Ue, con il testo che al Pe vede come relatrice l'eurodeputata del Pd Camilla Laureti, in plenaria ha incassato 486 voti a favore, 39 contrari e 140 astenuti.

Con l'ok definitivo di oggi, gli eurodeputati chiedono una stretta all'utilizzo del logo dell'Unione sui prodotti biologici importati da paesi extra-Ue, con l'obiettivo di creare condizioni "di parità tra produttori" dei Ventisette e quelli esteri. "Il logo potrà essere utilizzato nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità solo se" le merci "risultano conformi a standard equivalenti e soddisfano requisiti di produzione e controllo analoghi a quelli dell'Ue", si legge nel testo.

Ancora, l'accordo con il Consiglio prevede delle esenzioni dalle procedure di certificazione biologica per le piccole imprese che vendono prodotti sfusi direttamente ai consumatori.

Il volume di vendita, precisano gli eurodeputati, "non deve superare i 10.000 kg annui" e il "fatturato annuale deve essere inferiore a 40.000 euro". Le soglie attuali, inoltre, sono raddoppiate rispetto ai precedenti limiti, "per consentire a un maggior numero di piccoli produttori di beneficiare dell'esenzione". "La stabilità normativa è fondamentale per mantenere gli elevati standard che sono alla base della competitività del settore, sia all'interno dell'Ue che a livello internazionale", ha evidenziato Laureti.

L'accordo adesso dovrà essere formalmente approvato dal Consiglio e, una volta adottato, il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue.

