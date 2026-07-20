(ANSA) - BRUXELLES, 20 LUG - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 500 milioni di euro a sostegno degli agricoltori colpiti dalle inondazioni e dalle frane verificatesi nel settembre 2024 nella regione Emilia-Romagna. Il regime compenserà le aziende per i danni subiti e sosterrà gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo agricolo.

Il programma, spiega l'esecutivo Ue, è aperto alle imprese di tutte le dimensioni, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli. (ANSA).

