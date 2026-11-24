Acquistare l'olio nuovo nello stesso frantoio e trovarlo più amaro, piccante o con profumi diversi rispetto all'anno precedente non è sinonimo di qualità inferiore ma è questione di clima. E' il primo fattore determinante che, tra temperature, piogge e disponibilità idrica, modifica la composizione dei frutti e la formazione delle sostanze aromatiche, con reazioni diverse a seconda della varietà e delle pratiche agronomiche adottate.

Con la nuova campagna in corso Aifo (Associazione Italiana Frantoiani Oleari) e Italia Olivicola spiegano perché anche un extravergine ottenuto dalla medesima cultivar cambia profilo sensoriale a ogni raccolto.

Ad incidere in modo decisivo è anche l'epoca di raccolta. Anticipare o posticipare l'operazione anche solo di pochi giorni cambia il grado di maturazione delle olive e, di conseguenza, l'equilibrio finale tra note vegetali, amaro e piccante. Spetta poi all'esperienza dei frantoiani calibrare le tecniche di molitura sulle caratteristiche specifiche delle olive conferite agli impianti.

"Trovare un extravergine con caratteristiche diverse non significa necessariamente che sia peggiorato: può semplicemente esprimere le peculiarità della nuova annata, non essendo un prodotto standardizzato - spiega Alberto Amoroso, presidente di Aifo - è importante che i consumatori imparino a conoscere queste differenze e che il lavoro dei frantoiani venga riconosciuto per la capacità di valorizzare una materia prima che cambia di stagione in stagione". Informarsi presso il produttore su cultivar, clima e periodo di raccolta diventa così uno strumento chiave per orientarsi nell'acquisto.

