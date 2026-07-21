(ANSA) - VERONA, 21 LUG - Segnali di ripresa per l'olio italiano sugli scaffali dei supermercati nel secondo trimestre del 2026, dopo un primo semestre ancora in flessione. Se infatti nei primi sei mesi dell'anno le vendite di olio nazionale si sono fermate a 57 milioni di litri, contro i 62 dello stesso periodo del 2025, con un calo del fatturato di quasi 100 milioni di euro, tra aprile e giugno i volumi sono tornati a crescere, passando da 37,1 milioni di litri del secondo trimestre 2025 a 39,5 nel 2026 (+6%).

Un trend che indica che i consumatori non si sono disaffezionati all'oro verde italiano. A evidenziarlo è l'elaborazione dati dell'Osservatorio Sol Expo-Teatro Naturale, che monitora l'andamento del settore rappresentato dalla rassegna di Veronafiere, Solexpo, dedicata all'olio d'oliva, in programma dal 28 febbraio al 2 marzo 2027.

L'aumento dei volumi di olio italiano venduti nella Grande Distribuzione tuttavia non ha dato una boccata d'ossigeno al mondo della produzione, che vede le giacenze rimanere alte, essendo passate dalle 134mila tonnellate di aprile alle 112mila tonnellate di giugno, secondo i dati del report Frantoio Italia dell'Icqrf. Vendite per poco più di 7mila tonnellate al mese, contro la media di 10-11mila degli ultimi 5 anni. (ANSA).

