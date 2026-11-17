La colazione d'autore, il brunch gourmet e l'afternoon break delle più prestigiose catene di hotellerie internazionali sbarcano a Rimini con 'Hospitality Rituals - The Contemporary Signature Pastry and Coffee Experience', il nuovo progetto di SIGEP World sviluppato insieme a Lavazza e al Corporate Executive Pastry Chef del Portrait Milano, Cesare Murzilli, che si terrà durante la manifestazione di Italian Exhibition Group in programma in Fiera dal 23 al 27 gennaio 2027.

Ogni giorno una grande realtà dell'hôtellerie internazionale porterà la propria idea di pasticceria, raccontata dai suoi chef e accompagnata da nuove esperienze di caffè firmate Lavazza.

Secondo i dati Circana CREST, tra gennaio e settembre 2026 nei cinque principali mercati europei le colazioni consumate fuori casa hanno superato i 6,4 miliardi (+0,9%). L'Italia si conferma tra i mercati più dinamici, con quasi 2,8 miliardi di occasioni di consumo (+1,6%) e una spesa salita a 9,4 miliardi di euro (+4,2%).

Il progetto è una delle novità di SIGEP World 2027, la manifestazione di IEG la cui 48esima edizione si terrà alla Fiera di Rimini dal 23 al 27 gennaio.

