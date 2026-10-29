(ANSA) - ROMA, 29 OTT - In 149 paesi nel mondo, 252 milioni di ettari sono attualmente oggetto di interventi di rigenerazione, un'iniziativa che ha già generato oltre un milione di posti di lavoro verdi. Si tratta del più imponente sforzo di tutela ambientale mai documentato su scala globale. A rilevarlo il rapporto 'Nature's comeback' pubblicato dalle Nazioni Unite con Fao e Unep, prima valutazione completa dei progressi compiuti rispetto agli impegni per recuperare circa 1 miliardo di ettari di territorio degradato e garantire l'effettiva rigenerazione di almeno il 30% degli ecosistemi terrestri, d'acqua dolce, marini e costieri in stato di degrado.

Per raggiungere questi obiettivi, secondo il rapporto, è necessario intensificare le azioni, concentrandosi sugli ecosistemi di acqua dolce, marini e costieri, e quadruplicare i finanziamenti annuali per il ripristino. Questo investimento potrebbe generare fino a 32 milioni di nuovi posti di lavoro in tutto il mondo entro il 2030. "A cinque anni dall'inizio del Decennio delle Nazioni Unite degli ecosistemi 2021-2030 il ripristino funziona - ha detto il direttore generale della Fao, Qu Dongyu - eosistemi sani sono vitali per una migliore produzione, una migliore nutrizione, un ambiente migliore e una vita migliore per tutti, senza lasciare indietro nessuno".

Considerando tutti gli ecosistemi, l'Asia rappresenta 192,2 milioni di ettari della superficie totale documentata interessata da interventi di ripristino, seguita da Africa con 36,3 milioni di ettari, Europa con 9,1 milioni di ettari, Nord e Centro America con 5,8 milioni di ettari, Sud America con 5,4 milioni di ettari e Oceania con 3,2 milioni di ettari. Queste differenze non indicano una classifica delle prestazioni di ripristino, ma riflettono la portata delle attività, l'estensione territoriale regionale e le capacità di monitoraggio e rendicontazione.

Le ricerche indicano che il ripristino di appena il 15% delle aree prioritarie a livello globale potrebbe catturare e immagazzinare il 30% delle emissioni equivalenti di anidride carbonica (Co2) registrate dall'inizio della rivoluzione industriale e contribuire a evitare il 60% delle estinzioni di specie. (ANSA).

