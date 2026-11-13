Un'impresa su due tra i produttori di food & beverage e cosmesi utilizza il vetro per confezionare i propri prodotti e circa una su cinque prevede di aumentarne l'impiego nei prossimi due-tre anni. Qualità, sicurezza, conservazione e riciclabilità rappresentano i principali punti di forza del materiale. Restano però le sfide soprattutto sul fronte dei costi, del peso e della logistica.

È quanto emerge dall'indagine 'Vetro Futuro', realizzata da Ipsos e presentata a Milano, alla Terrazza del Made in Italy di Sace, in un incontro promosso daAssovetro, seconda tappa del percorso di ricerca. La prima, presentata lo scorso luglio a Roma e dedicata ai consumatori, aveva evidenziato un forte apprezzamento per il vetro e una domanda non sempre soddisfatta dalla disponibilità dei prodotti sugli scaffali.

La nuova ricerca, che ha coinvolto 100 aziende con almeno 20 addetti e previsto tre colloqui di approfondimento con operatori della grande distribuzione, conferma il ruolo strategico del packaging nelle scelte industriali e commerciali. Per il 55% delle imprese il materiale di confezionamento è fondamentale per il posizionamento del prodotto, mentre il 42% attribuisce massima rilevanza alla sostenibilità e ai temi ESG. L'utilizzo del vetro risulta particolarmente diffuso nel settore cosmetico e le prospettive di crescita si concentrano soprattutto tra le aziende che già lo impiegano. Negli ultimi due-tre anni l'impiego del vetro da parte delle imprese intervistate è rimasto complessivamente stabile, mentre altri materiali di confezionamento hanno registrato una maggiore dinamicità.

A condizionarne la diffusione non è la reputazione del materiale quanto una serie di fattori economici e operativi. Le aziende utilizzatrici in grado di effettuare un confronto stimano per il packaging in vetro un costo superiore del 15-20 per cento rispetto a una valida alternativa. Tra le esigenze segnalate contenitori più leggeri e resistenti, maggiore efficienza logistica e strumenti di misurazione verificabili dell'impronta ambientale. La sostenibilità emerge come un elemento sempre più rilevante nelle strategie aziendali. Tra le aziende che utilizzano il vetro, il 40% partecipa a iniziative di riuso o riciclo e presenta una quota media di utilizzo del materiale più elevata rispetto alle altre, pari al 53% contro il 39%.