Tornano, con l'avvicinarsi delle feste natalizie, le iniziative per celebrare il dolce natalizio tipico di Natale: il panettone, re e star indiscusso delle tavole degli italiani dalla vigilia fino all'Epifania. Il tour di eventi di promozione utili a scoprire e degustare novità lievitate, come ad esempio la new entry del panettone alla carbonara o prodotti intramontabili anche proposti in altre versioni salate, parte da Milano il 21 e 22 novembre nella Veranda Liberty di Palazzo Castiglioni (sede di Confcommercio Milano) con l'ottava edizione di "Happy Natale Happy Panettone", manifestazione a ingresso gratuito dedicata al dolce simbolo delle feste organizzata da Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza insieme a Apci - Associazione Professionale Cuochi Italiani con il supporto di Fondazione Fiera Milano.

Sempre nel capoluogo lombardo, dal 21 novembre al 21 dicembre, "Panettone Sospeso", iniziativa solidale promossa dall'Associazione no-profit Panettone Sospeso Ets, giunta quest'anno alla sua ottava edizione. L'iniziativa è ispirata alla tradizione napoletana del "caffè sospeso", per donare un momento di dolcezza e vicinanza a chi affronta situazioni di indigenza o grave marginalità sociale.

A Roma torna "Panettone Maximo", manifestazione in programma al Salone delle Fontane di Roma il 29 novembre e giunta all'ottava edizione. La rassegna mette in gara 42 pasticcerie e forni di tutta Italia con i loro 84 panettoni artigianali e realizzati secondo il disciplinare. La kermesse decreterà il miglior panettone d'Italia nelle categorie classico della tradizione e al cioccolato. Sempre nella Capitale il 5 e 6 dicembre andrà in scena la diciannovesima edizione la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro. La rassegna, organizzata negli spazi dell'Hotel Cristoforo Colombo, prevede in calendario degustazioni, riconoscimenti ai maestri pasticcieri, una pubblicazione dedicata agli 80 anni della Repubblica e un viaggio nel Natale attraverso 125 anni di storia.

