(ANSA) - TOKYO, 19 NOV - Non un mercato in cui vendere di più, ma un Paese con cui costruire un dialogo. È l'approccio del Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop al Giappone, ribadito a Tokyo in occasione della 15esima edizione di ACCI Gusto, la fiera professionale dedicata alla cucina italiana, svoltasi il 16 e 17 novembre al Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center Hamamatsucho-kan. Organizzata dall'Associazione giapponese della cucina italiana (Acci) e patrocinata dall'Ice di Tokyo, il cui direttore Gianpaolo Bruno ha aperto i lavori, la rassegna attende fino a 4.000 operatori e visitatori specializzati. Sugli stand pasta, olio d'oliva, formaggi, vini, forni per pizza, stoviglie e posate. Il pubblico non è fatto solo di ristoranti italiani, pizzerie, caffè e bar: ci sono anche i locali di sushi interessati ai vini, le izakaya e i ristoranti di ramen che vogliono arricchire il menu con piatti occidentali. Per il secondo anno consecutivo c'è il Consorzio del Pecorino Romano Dop, con un calendario di presentazioni e degustazioni rivolte ai professionisti. "Siamo molto felici di essere qui a Tokyo, perché consideriamo il Giappone un Paese che riconosce il valore del nostro prodotto, basato sulla qualità e sulla tradizione", ha spiegato all'ANSA il direttore Riccardo Pastore. "Dietro il Pecorino Romano ci sono storia, cultura e, soprattutto, comunità".

La presenza in fiera è l'ultimo tassello del progetto Kyoi, che nei passati tre anni ha portato in Giappone attività di comunicazione rivolte sia al mondo della ristorazione sia al consumatore finale. "Non abbiamo mai voluto considerare il Giappone semplicemente come un Paese in cui esportare più prodotto, ma come un Paese con cui creare un dialogo e migliorare le relazioni, sia dal punto di vista culturale sia da quello gastronomico", ha sottolineato Pastore. La scelta di parlare ai consumatori ha una ragione precisa: "È proprio il consumatore finale che, alla fine, determina le scelte e lo sviluppo di un mercato". Da qui anche l'impegno contro le mistificazioni, "un'attività trasversale e continuativa, che portiamo avanti in tutto il mondo". In Giappone, far conoscere il prodotto aiuta a distinguere l'originale dal contraffatto, mentre agli importatori il Consorzio spiega i valori del formaggio perché possano trasmetterli ai clienti. (ANSA).

