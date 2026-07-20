- Ha raggiunto i 4,8 miliardi di dollari nel 2025 il mercato mondiale del peperoncino. Nel 2019 si registravano 3,38 miliardi di dollari. Le proiezioni ufficiali di settore stimano il superamento dei 5 miliardi di dollari già nel 2026. Secondo i dati di mercato, il comparto manterrà una crescita costante (Cagr del 5,9%) fino a toccare un valore globale di 8,1 miliardi di dollari entro il 2034.



Nell'ultimo decennio, secondo rilevazioni Coldiretti, il consumo nazionale è aumentato del 56% . A tracciare una sintesi tra dinamiche di mercato e divulgazione scientifica è l'esperta Giuliana Polo, attiva a Celleno (Viterbo). Polo, con un'esperienza decennale nella coltivazione e nello studio di oltre 100 varietà di peperoncini provenienti da ogni continente, "è la sola donna amministratrice - informa una nota - di ChilliHeads Eu, una delle più importanti community internazionali dedicate alla cultura del piccante, che conta oggi oltre 18.500 membri". L'esperta è presente negli store online con il saggio gastronomico "La Dispensa di Giugiù - Legumi Piccanti", secondo volume della sua collana editoriale.



"Il mondo dei peperoncini è ancora poco noto - afferma Giuliana Polo - non si tratta solo di piccantezza, ma di un universo di aromi e gusti straordinari che variano radicalmente per intensità. Possiamo passare dalle note fruttate, agrumate ed estremamente strong di un Habanero o di un Fatalii, ideali per dare carattere a una zuppa di ceci, fino ai sentori dolci, affumicati e resinosi di un Jalapeño o di un Ancho, capaci di avvolgere delicatamente il sapore dei fagioli senza coprirlo".

(ANSA).

