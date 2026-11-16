Un'annata "da ricordare", caratterizzata da una qualità eccellente e da produzioni superiori alla media. Si presenta così il raccolto 2026 dell'olio extravergine di oliva Laudemio: la raccolta, iniziata nei primi giorni di ottobre, è attualmente nel pieno delle attività e proseguirà, con tempi differenti a seconda delle zone di produzione, fino alla fine di novembre" si spiega dalla società consortile Laudemio.

A determinare "gli eccellenti risultati" le "abbondanti precipitazioni piovose e nevose in inverno che hanno consentito di costituire importanti riserve idriche, fondamentali per accompagnare lo sviluppo vegetativo degli olivi nei mesi successivi. A queste condizioni favorevoli si è aggiunta la competenza delle aziende socie, che hanno saputo gestire con grande attenzione e professionalità i propri oliveti". Le "temperature elevate dell'estate hanno inoltre contribuito a mantenere le olive in condizioni sanitarie eccellenti, creando i presupposti per una produzione di altissimo livello".

"Siamo di fronte a un raccolto davvero straordinario, con olive abbondanti, bellissime e perfettamente sane: un'annata che ricorderemo" commenta Diana Frescobaldi, presidente della società consortile Laudemio.

L'olio Laudemio nasce da una superficie olivetata media annua complessiva di 950 ettari, coltivata dalle aziende associate, e genera un valore economico medio annuo di 6,6 milioni di euro.

Sono ventuno i produttori, distribuiti nelle province di Firenze, Arezzo e Siena. Per ottenere il marchio ogni partita deve rispettare "severi requisiti qualitativi ed essere sottoposta a verifiche lungo tutta la filiera, a garanzia dell'eccellenza, della tracciabilità e di un'identità profondamente legata al territorio d'origine". A tutelare e valorizzare questa identità è la società consortile Laudemio. Il mercato italiano assorbe il 28% della produzione, riguardo all'export il Nord America rappresenta il 27% della distribuzione, seguito dall'Asia con il 16%, di cui il 10% attribuito al Giappone, e dagli altri Paesi europei con il 12%.

