- Torna a Roma, lunedì 6 e martedì 7 luglio presso Officine Farneto, Pizza Convention.

L'appuntamento, giunto alla seconda edizione. propone show cooking, talk, approfondimenti e contest professionali con un' attenzione particolare al ruolo delle donne nel mondo dell'arte bianca e alla valorizzazione professionale del mestiere del pizzaiolo. Tra i diversi incontri del calendario della rassegna quello del 6 luglio dedicato al riconoscimento "Maestra della pizza" e consegnato a sei professioniste testimoni dell'autorità tecnica delle donne nel settore. Il 7 luigio è invece in programma la presentazione del manifesto programmatico "Pizzaiolo: un mestiere da tutelare" con un momento di confronto sul riconoscimento professionale della figura del pizzaiolo.



Nella due giorni di evento spazio anche alla tappa romana del Vera Pizza Napoletana Champion, il campionato nazionale targato Avpn- Associazione verace pizza napoletana. "Questa edizione - afferma Laura Mantovano, giornalista curatrice dell'evento - punta i riflettori sulla dimensione femminile all'interno del settore. I dati emersi dalla ricerca dell'Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana, condotta da Avpn, Cnr e Fipe, evidenziano che solo il 2% riveste il ruolo di pizzaiolo.



Una situazione che merita un approfondimento, esattamente come l'altro grande tema al centro delle due giornate, l'iter normativo che punta al riconoscimento professionale della figura del pizzaiolo". (ANSA).

