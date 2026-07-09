- "Non può esserci futuro senza formazione e una posizione giuridica riconosciuta": è la richiesta dei pizzaioli e degli operatori del settore lanciata dall'appuntamento romano "Pizza Convention" e riferita all'iter del riconoscimento professionale del pizzaiolo con l'obiettivo di valorizzare competenze, formazione, ruolo economico e culturale.

La rassegna, giunta alla seconda edizione e che ha riunito a Officine Farneto, con un dibattito tematico di comparto, esperti di settore, accademici e maestri pizzaioli di tutta Italia per tracciare il futuro di un settore che vale oltre 15 miliardi di euro all'anno, ha messo al centro dell'incontro, la presentazione del Manifesto programmatico "Piizzaiolo: un mestiere da tutelare".

Pizza Convention ha celebrato anche la presenza femminile nel comparto con la consegna del premio Maestre della Pizza che è andato a Petra Antolini di Settimo Cielo (Pescantina - Verona); Marzia Buzzanca (L'Aquila); Amalia Costantini di Mater (Fiano Romano- Roma); Isabella De Cham di Isabella De Cham Pizza Fritta (Napoli); Roberta Esposito di Contrada (Aversa - Caserta) e Filomena Palmieri di Da Filomena (Castrovillari - Cosenza).



Svolta, nell'ambito di un calendario di due giorni della manifestazione (6-7 luglio) Vera Pizza Napoletana Champion, contest nazionale dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, con i vincitori che hanno conquistato l'accesso alla finale nazionale in programma a settembre a Napoli: Emanuele Rossi, primo classificato; Davide Rossi e Salvatore Palluda, secondi ex aequo; Massimiliano Barrà, terzo classificato. (ANSA).

