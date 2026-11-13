(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Un grande plateau di crudi di mare, tartare e sushi per esorcizzare la paura del bradisismo. A Pozzuoli i ristoratori si rimboccano le maniche per superare l'impasse dovuto all'inevitabile calo di presenze conseguente alle scosse e liberano la loro fantasia per conquistare la fiducia dei clienti. La proposta di Nicola Scamardella, patron di White Chill Out da Nicola, si chiama Caldera 24 K. Il nome richiama in modo evocativo la natura vulcanica dei Campi Flegrei e il territorio in cui il ristorante ha scelto di costruire la propria identità.

"Il bradisismo - assicura Scamardella - non è mai stato un problema. Abbiamo cercato di mettere sempre la qualità al primo posto e le persone ci hanno sempre premiato, e continuano a farlo tutti i giorni. Abbiamo la fortuna di trovarci in un territorio vulcanico. Si dice che la nostra terra, sia per il pescato che per gli ortaggi, offra un sapore particolare proprio grazie a questa condizione, e noi cerchiamo di sfruttare al massimo la nostra materia prima".

Superata anche la crisi che ha penalizzato il "crudo di mare" nel periodo di Pasqua. "Il crudo di mare, ovviamente, quando la qualità è al top - precisa Scamardella - le persone lo gradiscono e lo preferiscono. È vero, c'è stato un momento di stallo, ma non tanto per i crostacei, quanto proprio per i frutti di mare, intesi come noci di mare, tartufi, ostriche, ostriche di gamma, cozze, lupini e vongole. Sappiamo però che l'emergenza era legata alla cozza; era stata la cozza a creare questo problema generale. E' un prodotto che non utilizziamo nei nostri menù già da cinque anni, quindi per noi questo è stato un falso problema". La cucina di White Chill Out da Nicola è affidata Alessio Galati, palermitano di origine e napoletano di adozione. (ANSA).

