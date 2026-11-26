(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - "Siamo nuovamente a Bruxelles per avere certezze legali" sul futuro della "politica agricola comune e il lavoro dei nostri agricoltori" nel prossimo bilancio Ue 2028-2034. "Le risorse sono fondamentali: grazie al lavoro fatto con le istituzioni italiane abbiamo recuperato più di 93 miliardi, ma nel futuro fondo di competitività l'agricoltura è pressoché esclusa e, invece, ne deve essere assolutamente protagonista". Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine della manifestazione degli agricoltori provenienti da tutta Europa, scesi in piazza nella capitale belga in vista del Consiglio Europeo straordinario in corso sul prossimo quadro finanziario.

Nel fondo per la competitività "ci sono le risorse necessarie per guardare all'innovazione. L'agricoltura non è solo un settore economico ma grazie all'agricoltura daremo certezza sulla qualità del cibo ai nostri cittadini. Non possiamo accettare che vengano sottratte risorse all'agricoltura per essere destinate all'acquisto di armi", ha aggiunto. "La nostra battaglia sarà continua perché vogliamo dare certezze ai nostri cittadini, continuare a garantire la pace e la pace si garantisce se l'agricoltura sarà forte e determinante come lo è stata negli anni passati". (ANSA).

