(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Solo creando buon cibo creeremo un mondo migliore. E quando tutti parlano di riarmo, ricordatevi sempre che la difesa migliore e l'arma più potente è il cibo, non sono le armi". Lo ha affermato Ettore Prandini, presidente Coldiretti, a chiusura dall'evento organizzato da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica in occasione del venticinquesimo anniversario della Legge di Orientamento.

Intervenendo dal palco dell'evento, Prandini ha commentato come "la vittoria della Legge di Orientamento è fatta di gente straordinaria, di gente che ha mantenuto una loro capacità, visione, ideologia nel sapere intraprendere e rappresentare che cos'è oggi il modello dell'agricoltura italiana". "E tutto questo non sarebbe stato possibile - ha proseguito - se, come già è stato detto più volte, non ci fosse stata l'intuizione di alcune persone, perchè poi le cose - ha sottolineato - funzionano se oltre al pensiero c'è chi le fa camminare".

"Allora - ha concluso - io penso che in questa giornata noi dobbiamo ringraziare l'intuizione a livello politico di Alfonso Pecoraro Scanio, all'epoca ministro dell'Agricoltura, del nostro segretario generale, perché se non ci fosse stata già allora una visione come organizzazione di rappresentanza su un modello che noi ci saremmo immaginati, oggi non avremmo raccolto questi frutti. Ma la capacità non si ferma. Perché la forza di un'organizzazione non è quella di vivere in un momento, ma è quella di dare continuità ai percorsi". (ANSA).

