(ANSA) - ALBANELLA, 13 LUG - Il vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Coltivatori (AIC) e presidente provinciale di AIC Salerno, Donato Scaglione, ha ricevuto il Premio Terra e Grani 2026 nel corso del convegno "Dalla Spiga al Territorio - Alla riscoperta dei valori della terra", promosso ad Albanella (Salerno) dall'Aps Mimì.

Il riconoscimento gli è stato conferito per l'impegno a favore dell'agricoltura italiana, della valorizzazione dei grani e della tutela del territorio.

Nel suo intervento, Scaglione ha sollecitato "misure urgenti e specifiche" a sostegno dell'agricoltura nelle Aree Interne per contrastare lo spopolamento. "I territori non si difendono con gli slogan ma con scelte amministrative chiare e coerenti", ha affermato.

Secondo il dirigente dell'AIC, il rafforzamento della filiera corta rappresenta uno strumento per sostenere le produzioni agricole, valorizzare il Made in Italy e favorire lo sviluppo delle aree rurali attraverso l'integrazione tra agricoltura, agroalimentare e turismo.

Scaglione ha inoltre richiamato l'attenzione sulle difficoltà che interessano le imprese agricole delle aree interne, sottolineando come, a suo giudizio, alcuni provvedimenti rischino di rendere più complessa la permanenza delle attività sul territorio. Ha quindi chiesto alle istituzioni interventi mirati a sostegno del comparto agricolo e delle comunità rurali, con l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo economico e occupazionale dei piccoli borghi. (ANSA).

