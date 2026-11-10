(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La pizza migliora la vita perché mette di buon umore; se poi è fatta seguendo i canoni di quella originale napoletana la felicità è garantita e fa anche bene alla salute. E si lascino perdere le 'guerre' ad un prodotto simbolo di pace e fratellanza. E' questa la sintesi del pensiero di Antonio Pace, presidente dell'Avpn (Associazione Verace Pizza Napoletana), sulla querelle aperta a Mosca da autorità russe che hanno bocciato il prodotto italiano perché occidentale, farebbe male alla salute dei bambini e cancellerebbe le identità tradizionali gastronomiche di quel Paese. "Vorrei offrire una pizza al presidente Putin per dimostrare che la tesi di queste autorità russe è sbagliata" afferma il presidente Pace che ricorda come in Russia ci siano 5 pizzerie associate all'Avpn: tre a San Pietroburgo, una a Mosca e una Omsk in Siberia.

"Mischiare un prodotto gastronomico di qualità e famoso nel mondo con la politica internazionale è una cosa sbagliata, è sciocco proibirne l'utilizzazione" dice all'ANSA Pace. "Peraltro - aggiunge - se non ci fossero stati il Covid e poi la guerra avremmo sviluppato di più la nostra presenza a Mosca ed in altre realtà della Federazione Russa i cui cittadini mostrano di gradire molto la pizza". "Siamo presenti in 63 Paesi e portiamo nei locali di tante realtà la nostra bontà a tavola. La verità è che stanno facendo, in questo modo, un danno ai russi ai quali la pizza piace, è un prodotto valido e anche economicamente interessante". Sono più di duemila gli associati all'organizzazione e 18 le scuole nel mondo promosse dall'Avpn: "Eravamo in procinto di avviarne una anche a Mosca ma poi i noti problemi lo hanno impedito. Siamo stati negli anni scorsi nella capitale russa e anche in Siberia registrando un grande successo". E il discorso sugli effetti legati alla salute? "E' una sciocchezza da non prendere in considerazione. Le cose non si dicono, ma si dimostrano e i nutrizionisti hanno dimostrato che la pizza fa benissimo". (ANSA).

