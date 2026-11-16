"Abbiamo una grande sfida reputazionale, perché ancora troppo nella nostra opinione pubblica si pensa che il biologico sia solo un'astrazione, sia solo un marchio, sia solo un marketing, sia solo un sistema per far costare un po' di più qualcosa che è esattamente identico a quello che costa un po' di meno. È questa la sfida con il nuovo marchio".

Lo ha detto oggi il presidente di Ismea Livio Proietti intervenendo a Roma al convegno "L'attuazione del PANBio 2024-2026", organizzato presso Palazzo Merulana, nell'ambito dell'evento "Cresciamo insieme con il Bio italiano", realizzato nel quadro del programma PANBioLab, attuato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

"È questa - ha aggiunto - la sfida del domani, dobbiamo far comprendere ai nostri consumatori che il biologico non è solo un marchio, innanzitutto bisogna conoscerlo quel marchio. Due anni fa, mi pare, facemmo una ricerca e scoprimmo che la maggioranza dei consumatori, delle signore e signori che si recano al supermercato, confondevano il marchio del biologico, non lo conoscevano, il marchio comunitario. Quindi dobbiamo non solo farlo conoscere dal punto di vista formale, ma far comprendere che dietro l'etichetta biologico c'è un sistema di controllo di qualità rigidissimo che ci assicura che quel prodotto è effettivamente un prodotto biologico".

